Elle sauve la vie de sa fille grâce à une photo

La photo était presque parfaite. Gracie Corrigan, cinq ans, affichait un large sourire, mais à y regarder de plus près, sa mère a remarqué une tâche étrange sur l’œil droit de sa fille. Inquiète, elle l’a emmenée voir le médecin. Le diagnostic tombe rapidement : ce reflet blanc dans la pupille, appelé leucocorie, était le signe d’un rétinoblastome. La petite fille avait pas moins de dix tumeurs au niveau de la rétine et du nerf optique. Elle a du subir une énucléation et une chimiothérapie. C’était en 2016. Aujourd’hui, la petite fille bénéficie d’une prothèse et mène une vie normale.

Le rétinoblastome constitue l’une des tumeurs cancéreuses de l’enfant les plus courantes. Il se soigne particulièrement bien, à condition d’être diagnostiqué à temps. De nombreux progrès ont été réalisés ces dernières années pour tenter de préserver l’œil malade mais lorsque la tumeur menace de s’étendre, il faut retirer l’œil. Dans les pays développés, on parvient aujourd’hui à guérir 95% des enfants atteints.