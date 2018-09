Education : Françoise Dolto a-t-elle créé une génération d'enfants-rois ?

A la Maison verte à Paris, les enfants de 0 à 4 ans viennent s’amuser et se socialiser en compagnie de leurs parents, sous le regard d'accueillants éducato-psychanalystes. C'est en 1979 que Françoise Dolto a créé ce lieu. S'adresser à l'enfant, l'écouter... Si cela paraît aujourd'hui naturel, il y a encore quelques décennies, ce n'était pas le cas. Que ce soit dans la vie quotidienne ou pour des sujets plus graves, pour Françoise Dolto tout doit être dit à l'enfant.

Mais aujourd'hui, les théories de Françoise Dolto sont remises en question. Certains lui reprochent d'avoir mis à mal l'autorité parentale et créé une génération d'enfants-rois. "Sa pensée est devenue anachronique. Elle était dans les années 70, un peu comme Montessori début XXe siècle. Les enfants étaient malmenés, abusés, il y avait des problèmes de confiance en soi, d'estime de soi... Donc il était bon que quelqu'un dise que l'enfant n'est pas un animal à dresser, l'enfant n'est pas un objet, ni un légume (...) Mais en 2018, les enfants ne sont plus les mêmes qu'il y a quarante ans. Les enfants d'aujourd'hui ont plutôt un problème avec l'hypertrophie du moi, je fais ce que je veux quand je veux, un problème avec la frustration et l'autorité...", explique Didier Pleux, psychologue.

Pour les partisans de Dolto, ces critiques ne sont pas justifiées et pointent surtout la société de consommation actuelle et la culture du narcissisme. Pour Caroline Eliacheff, psychanalyste, "Françoise Dolto a apporté une vision de l'enfant, à égalité de désir avec l'adulte et non pas adulte en miniature. Mais égalité de désir ne veut pas dire à égalité. Il faut évidemment maintenir la question générationnelle. Et cela a été mal compris. Elle a dit à toute la société ce que les enfants lui avaient appris".

Au travers de ses livres et de ses émissions de radio, Françoise Dolto a marqué la pédiatrie. Aujourd'hui, près de quarante ans après la création de la Maison verte, et malgré les controverses, son héritage est encore largement présent.