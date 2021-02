École : les filles, plus scolaires que les garçons, obtiennent de meilleurs résultats

Parmi les élèves du lycée Jean Perrin de Marseille (Bouches-du-Rhône), en général, ce sont les filles qui ont les meilleures notes. Dans une classe de seconde, en cours d’anglais, la moyenne générale des filles est supérieure d’un point à celle des garçons. Parmi les cinq meilleurs élèves, au dernier conseil de classe, il y a quatre filles et un garçon. "Je ne pense pas que les filles en général soient plus fortes que les garçons, je pense juste qu’elles ont été éduquées à être plus sérieuses, et moins en dehors des règles", réagit un lycéen. "Les garçons, quand ils sont plus petits, on les envoie plus vers le sport, alors que les filles, c’est l’école, il faut faire ses devoirs…", confirme une élève.

Une meilleure réussite au bac





Les études sociologiques montrent que les filles sont plus scolaires par leur éducation, ce que confirment les résultats aux examens. 93% des filles réussissent leur brevet, contre 87% des garçons. 92% des filles qui passent le baccalauréat le décrochent, contre 89% des garçons. Pour Margaux Garcia, la professeure d’anglais, les filles sont "les têtes de la classe" sur lesquelles les garçons se reposent pour donner les bonnes réponses.







