Dordogne : quand le château de Sauveboeuf se transforme en manoir hanté pour Halloween

Au cœur du Périgord noir, apparaissent à l'horizon, les imposantes tours de granite du château de Sauveboeuf à Aubas (Dordogne). La bâtisse du XVIIe siècle a été rachetée quelques milliers de francs il y a trente-trois ans par Claude Douce, grand passionné d'histoire. Depuis, le propriétaire a réalisé des travaux pendant trente ans et investi 200 000 euros. Au sous-sol, il étoffe sa collection d'objets historiques. Plus de 500 000 pièces sont rassemblées dans son musée privé. "J'ai fait ce musée pour expliquer la préhistoire", explique-t-il.

Un manoir hanté

Mais le temps du weekend du 31 octobre, le château de Sauveboeuf a changé d'ambiance. Chaque année, pour Halloween, le personnel se pare de ses habits d'horreur. Le château se transforme en manoir hanté et ouvre ses portes aux visiteurs les plus courageux. "Je préfère quand il y a les décorations d'Halloween, parce que ça fait peur et dès fois les châteaux, quand il n'y a pas de décorations, c'est un peu ennuyant", sourit un enfant.