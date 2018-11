Comment se protéger contre l'épidémie de gastro-entérite ?

Dans les salles d'attente à Paris ce n'est pas encore la bousculade, mais on commence à y penser. Le retour de la gastro-entérite se fait déjà sentir dans plusieurs régions comme dans les Hauts-de-France. Un virus banal, dont les manifestations sont très déplaisantes. "Les gens ne se sentent pas biens, malaise général, ils ont mal au cœur, ils vomissent, ils ont la diarrhée, mal à l'estomac", explique la Dre Marie-Laure Alby, médecin généraliste.

Geste numéro 1 : se laver les mains

Comment s'en prévenir ? Le geste numéro un, à répéter plusieurs fois dans la journée : se laver les mains. C'est par là que virus et bactéries se propagent. Si vous avez la gastro-entérite, il faut jeter ses mouchoirs dans une poubelle, pour éviter de contaminer les autres. À la maison, pensez à désinfecter les robinets et les poignées de porte. Dans les transports publics, évitez le contact avec les surfaces et si, au bout de toutes ces précautions, vous tombez quand même malade, privilégiez les carottes cuites ou les féculents pendants quelques jours.

