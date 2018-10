Cinéma : "Jean-Christophe et Winnie", le nouveau film de Disney

Pour la première fois à l'écran, Winnie l'ourson ne sera pas dessiné, mais sera tout en poils et en os. La peluche craquante bouge, parle et aime toujours autant le miel. L'ourson le plus célèbre au monde était déjà passé avec succès du livre pour enfants au dessin animé. Désormais, les héros de ces histoires rejoignent la liste des films Disney réalisés en "live action", un mélange d'acteurs et de personnages fictifs, recréés en effets spéciaux.

Une mine d'or pour Disney

Le procédé qui a permis de réaliser Alice au Pays des Merveilles, Le Livre de la jungle ou encore La Belle au bois dormant, est une vraie mine d'or pour les studios. Ce sont les progrès des effets spéciaux qui ont permis ces adaptations. Les personnages sont insérés après le tournage, ce qui nécessite un travail d'adaptation de la part des acteurs. "Au moment de la prise, il faut donner la réplique à un ours en peluche", explique Ewan McGregor, héros réel de Jean-Christophe et Winnie. Les films séduisent à la fois les plus jeunes et les adultes, heureux de retrouver les héros de leur enfance. Bientôt, Dumbo reprendra vie grâce à Tim Burton.

