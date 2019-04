Cinéma : initiation à la philosophie dès la primaire

Plus besoin d'attendre la Terminale pour faire de la philosophie. Depuis trois ans, l'association SEVE propose des ateliers de réflexion à des écoliers de primaire autour de thèmes existentiels. "Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel", interroge le sociologue Frédéric Lenoir.

Un mélange de légèreté et de gravité

"C'est ce mélange de légèreté et de gravité qui est formidable chez les enfants entre 6 et 10 ans, et puis après à l'adolescence, ça se gâte un peu parce qu'on vit beaucoup plus dans le regard des autres", analyse Frédéric Lenoir. Autour de l'intellectuel, des enfants de CE2 de Trappes (Yvelines) se prêtent à un jeu à mi-chemin entre méditation et philosophie. L’expérience, mise en lumière par le documentaire Le Cercle des petits philosophes réalisé par Cécile Denjean, devrait s'étendre à d'autres écoles.

Le JT

Les autres sujets du JT