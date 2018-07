Canicule : attention aux enfants

En période de canicule, les enfants font partie des personnes à risque. Le brumisateur est "essentiel" pour rafraîchir les enfants "parce que les petits ne veulent pas forcément boire systématiquement", explique Monique, une assistante maternelle agréée interrogée par France 3 dans un parc. "Il ne faut pas trop les couvrir", rajoute une maman. Il faut s'hydrater par tous les moyens sans oublier de couvrir les têtes.

Casquette, crème et lunettes

"On essaie de faire très attention notamment à propos des casquettes. Quand des enfants n'en ont pas, on va en prêter. On va régulièrement boire", affirme Pierre Guillot, animateur dans un centre de loisirs. Les parents doivent faire très attention aux enfants en bas âge. Ils n'expriment pas leur soif. C'est un risque mortel. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin. Qui dit canicule, dit soleil. Il ne faut pas oublier la crème solaire avec un indice important à appliquer toutes les deux heures. Il faut éviter le soleil entre 12 et 16 heures et protéger les yeux.

