Baccalauréat : l'épreuve d'une vie

1955 : 9 jeunes sur 10 ne connaissent pas la joie d'être bachelier. Certains choisissent même de rater leur bac avec préméditation. "Mon père a eu l'intelligence extraordinaire de dire à ma mère : 'S'il rate son bac, c'est pas grave, je lui offrirai une caméra, et qu'il se démerde'. Et donc le lendemain, je n'ai pas forcé le trait. J'ai été recalé et il m'a offert ma première caméra 16 mm. J'ai fait 47 films, et donc j'ai passé le bac 47 fois", raconte le réalisateur Claude Lelouch.

"Sans le bac, je ne serai pas devenu l'homme que je suis devenu"

1968 : le bac est perturbé, et même pour ceux qui excellent, l'épreuve n'a pas vraiment de sens ; elle se rapproche de la loterie. "Impossible de pas avoir le bac en juillet 1968. Il n'y a pas d'écrits, mais qu'un oral avec des profs très gentils", décrit l'ancien ministre de la Jeunesse Luc Ferry, pour qui son 16 en philosophie "ne prouve absolument rien" si ce n'est qu'il a dit au professeur "ce qu'il voulait entendre". 1994 : le bac a tamponné la vocation d'Abd al Malik. Son goût des lettres est conforté par un 17 en philosophie, il se souvient encore de son sujet, intitulé "Peut-on dire que la perception soit une connaissance ?". "La philosophie développe l'esprit critique. Un citoyen critique, de mon point de vue, est un citoyen utile à la démocratie. Je pense que j'en ai vraiment pris conscience à ce moment-là, assure le rappeur. Sans le bac, je pense que je ne serai pas devenu l'homme que je suis devenu. Ҫa a été un encouragement réel". Aujourd'hui, 9 candidats sur 10 décrochent le bac. Ce n'est plus une fin en soi, mais juste une banale porte d'entrée vers l'enseignement supérieur.

Le JT

Les autres sujets du JT