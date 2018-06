Bac 2018 : la philosophie en ouverture

Le rituel est bien huilé. 7h15, lundi 18 juin : ouverture des portes, contrôle d'identité et des candidats plus ou moins confiants. Prêts, mais pour quel sujet ? Puis, il faut trouver sa salle. L'inquiétude commence à monter. Copains et copines vont parfois devoir se séparer avant de s'installer dans la salle. Les consignes sont strictes. Chacun s'organise comme il veut pour l'épreuve. Plus que quelques minutes avant ma découverte des sujets ; la tension monte. "Ҫa fait un peu peur, mais ça va aller", confie une candidate.

Pour cet élève retardataire, c'était moins une. Les candidats ont maintenant quatre heures pour plancher, mais certains ont l'esprit rapide ; une heure et demie plus tard, les premiers sortent. Le désir, la culture, l'injustice : les sujets de cette année ont inspiré les plus persévérants. Allez, courage, ce n'est que le début : les épreuves finissent le 25 juin.

