Apprendre à jardiner en toute sécurité !

Tailler une haie, planter des fleurs, prendre soin de son potager... Le jardinage est une activité extérieure très prisée avec le retour des beaux jours. Mais ce passe-temps n'est pas sans risque : chute, coupure, intoxications aux pesticides...

Près d'un quart des accidents domestiques surviennent d'ailleurs dans les cours ou les jardins. Des accidents plus ou moins graves et invalidants qui, dans la grande majorité des cas, auraient pu être évités par de simples mesures de prévention. C'est la raison pour laquelle des associations proposent des formations pour apprendre les bonnes pratiques et éviter les blessures.

Quelques règles d'or :