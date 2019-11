Alimentation : quand les céréales regorgent de sucres cachés

Que mangent les enfants au petit-déjeuner ? Beaucoup trop de sucres. Ces derniers sont cachés dans les céréales, les biscuits et les boissons, des produits qui ne portent pas le logo Nutri-Score. Ce dernier, qui indique le score nutritionnel de l'aliment, est encore facultatif. L'association de consommateurs UFC-Que choisir a donc fait le test et calculé les scores. Il apparaît que les jus et sodas sont beaucoup trop sucrés. Même constat pour les petits-déjeuners : les céréales s'en tirent très mal.

Produits déséquilibrés

Pour Olivier Andrault, chargé de mission alimentation à l'UFC-Que choisir, "actuellement, on a un enfant sur cinq en situation d'obésité ou de surpoids. Il est clair que l'industrie agroalimentaire a une part de responsabilité importante, du fait du développement de produits déséquilibrés". Seule une centaine de marques ont adhéré au logo Nutri-Score. Une pétition circule à l'échelle européenne pour le rendre obligatoire.

