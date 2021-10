Santé : les Français et les addictions

Selon l’Observatoire français des drogues et de la toxicomanie, qui étudie la consommation des substances addictives, cinq millions d’adultes (soit 12%) consomment quotidiennement de l’alcool et 13 millions (27%) du tabac. Les adolescents sont quelque 25% à en fumer, un chiffre en baisse ces dernières années souligne Thibault Franceschet, journaliste franceinfo, qui rappelle que l’alcool et le tabac sont des substances addictives légales.

7% des jeunes addictes au cannabis

Pour ce qui est des substances illégales, le cannabis arrive en tête. “Les Français sont les premiers consommateurs en Europe, précise le journaliste, sur le plateau du 23h, jeudi 14 octobre. Ils sont 1,5 million à en consommer régulièrement, c’est-à-dire plus de dix fois par mois et 900 000 quotidiennement.” Si 3% des adultes souffrent d’une addiction au cannabis, cette part monte à 7% chez les jeunes âgés de 17 ans. Il y a ensuite les drogues dites “dures”.