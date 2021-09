Vidéo Consommateurs de drogues "complices" : "Il n'est pas prévu d'augmenter l'amende", selon Gabriel Attal

"Il n'est pas prévu, à ma connaissance, à ce stade, d'augmenter l'amende forfaitaire" qui sanctionne les consommateurs de drogue, a déclaré Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, jeudi 2 septembre sur franceinfo, après les déclarations du président de la République mercredi à Marseille.

"Il faut que tout le monde comprenne dans notre pays que les consommateurs de drogue sont des complices" des trafiquants, a dénoncé Emmanuel Macron devant des policiers réunis dans un commissariat du 14e arrondissement de Marseille.

Les consommateurs de drogues "financent de fait un trafic"

Gabriel Attal a rappelé que la drogue, c'est avant tout une chaîne : "Un consommateur, y compris dans un beau quartier où il n'y a pas d'enjeux de sécurité, où il n'y a pas de règlements de comptes à cause des trafics, quand ils achètent de la drogue, ils financent de fait un trafic", explique le porte-parole du gouvernement.

"De l'autre côté de la chaîne, il y a malheureusement ces situations dramatiques et très graves qu'on voit notamment dans les quartiers nord." Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sur franceinfo

Emmanuel Macron a annoncé mercredi des renforts de policiers à Marseille pour mieux lutter contre le trafic de drogue. Selon Gabriel Attal, le gouvernement a déjà obtenu des résultats : "On a déployé beaucoup de moyens avec des débuts de résultats à Marseille. Il y a plus 56% de saisies de drogue, une augmentation des saisies d'armes à feu à Marseille, une hausse de 30% des interpellations depuis le début de l'année, des verbalisations qui ont augmenté aussi et il faut continuer", affirme le porte-parole du gouvernement.