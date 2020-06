Santé : le Baclocur est désormais autorisé pour traiter l’alcoolisme

Dans les pharmacies, on l’attend d’un jour à l’autre : le Baclocur, un médicament à base de baclofène. Depuis lundi 15 juin, il est autorisé à la vente, en traitement de l’alcoolisme et en complément d’un suivi psychologique. Un médicament qui a fonctionné pour un patient qui raconte son expérience. Il buvait tous les jours au moins du vin et un litre et demi de Whisky. Le baclofène a très vite fait effet. Désormais, il n'a plus aucun intérêt pour l'alcool, raconte-t-il devant les caméras.



Un médicament qui ne fait pas consensus



Le baclofène est à l’origine un médicament conçu pour soigner les contractures musculaires mais qui a réussi à soigner certains patients alcooliques. Le professeur Philippe Jaury, médecin généraliste, a toujours cru en son efficacité contre l’alcoolisme. "À trois ans, 60% des patients vont bien. J’aimerais que l’on me montre une autre étude montrant ça avec les autres médicaments, il n’y a rien qui marche comme ça", explique-t-il. Néanmoins, ce médicament ne fait pas consensus dans la communauté scientifique.

Le JT

Les autres sujets du JT