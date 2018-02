Tabac : le paquet de cigarettes passe à huit euros

Fumer est un geste courant qui va coûter de plus en plus cher. Le gouvernement veut dissuader les fumeurs en augmentant pour la deuxième fois cette année le prix des cigarettes. Le paquet coûte désormais environ huit euros après une hausse de un euro en moyenne. La ministre des Solidarités et de la Santé veut déclencher une prise de conscience chez les fumeurs : "Huit euros, je pense que ça commence à impacter considérablement le pouvoir d'achat".

Dix euros en 2020

Agnès Buzyn rappelle aussi les conséquences de la consommation de tabac : 73 000 morts par an et vingt milliards d'euros de coûts pour la Sécurité sociale. Si les fumeurs ne changent pas leurs habitudes cette fois-ci, ils le feront peut-être à la prochaine augmentation. Le gouvernement veut un paquet à dix euros d'ici à novembre 2020.

