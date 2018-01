Santé : une cigarette par jour, c'est déjà trop !

On savait que fumer était dangereux. Mais on ne savait pas qu'une seule cigarette par jour pouvait faire courir de gros risques à son cœur. C'est ce qu'affirme ce jeudi 25 janvier le prestigieux British medical journal. Les fumeurs ne sont pas étonnés par la nouvelle. Même pour les "petits" fumeurs, le risque de développer une maladie coronarienne et de faire un accident vasculaire cérébral serait bien plus élevé qu'attendu.

Mieux vaut arrêter que réduire

Avec une cigarette par jour, il bondirait de 57 % chez les femmes et de 48 % chez les hommes. Les tabacologues rappellent que fumer, même en petite quantité, c'est absorber un grand nombre de produits toxiques pour le coeur et les vaisseaux. Ils préconisent d'arrêter totalement de fumer plutôt que de réduire et rappellent qu'en France, le nombre de décès liés au tabac est de 13 000 par an.

