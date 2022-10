Santé : quel est le risque des vapoteuses jetables pour les adolescents ?

Une enquête d’Alliance contre le tabac montre que de plus en plus de jeunes s’essaient à la cigarette électronique jetable. L’association tire donc le signal d’alarme. Quel est le risque de ces vapoteuses pour les adolescents ?

La Puff est une mini cigarette électronique au goût acidulé. Elle fait un tabac depuis un an auprès des ados. "Ça ne fait pas du tout penser au tabac ou quoi, c’est vraiment beaucoup plus facile quelque part", explique l’une d’entre eux. Il existe une multitude de saveurs et de couleurs différentes. Sur les réseaux sociaux, plusieurs influenceurs en font la promo. Le prix est abordable, 8 à 12 euros, surtout pour aspirer plusieurs centaines de taffes.

9% des 13-16 ans ont déjà acheté une Puff

Les adolescents les achètent facilement en bureau de tabac, bien que sa vente soit interdite aux mineurs. En effet, certaines contiennent de la nicotine. Selon une enquête d’Alliance contre le tabac, 13% des ados de 13 à 16 ans ont testé la Puff et 9% en ont déjà acheté. L’association demande donc l’interdiction pure et simple de ces minis cigarettes électroniques jetables.