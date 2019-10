En France, le vapotage est considéré comme une alternative à la cigarette et les boutiques de cigarettes électroniques fleurissent dans les centre-villes, tandis qu'aux Etats-Unis, une épidémie de morts chez des utilisateurs de vapoteuse sème la confusion.

Vingt-six personnes sont mortes aux Etats-Unis après avoir utilisé des cigarettes électroniques, contenant la plupart du temps des liquides infusés au cannabis, ont rapporté les autorités sanitaires américaines jeudi 10 octobre, actualisant le précédent bilan de 18 morts. Et après les Etats américains du Michigan et de New York, l'Inde, à son tour, a interdit l'e-cigarette.

La cigarette électronique est-telle bien moyen sûr et efficace d'arrêter le tabac, comme le défendent, en France, acteurs du secteur et médecins spécialistes de l'addiction ? Comment expliquer ces morts aux Etats-Unis ? Les liquides utilisés dans les e-cigarettes sont-ils nocifs ? Pour en savoir plus nous avons questionné le Dr Marion Adler, médecin et tabacologue à l'hôpital Antoine-Béclère de Clamart.