Les Français ont un bon système de santé, mais fument et boivent trop

Selon l’OCDE, la France bénéficie d'un bon système de santé. Mais les Français fument trop, boivent trop et consomment trop d’antibiotiques.

L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE) a constaté une "grande qualité" des soins délivrés par les hôpitaux français dans son panorama de la santé 2019. Elle a toutefois ajouté que la consommation de tabac, d’alcool et d’antibiotiques restait trop importante chez les Français.

Les dépenses de santé "représentent un peu plus de 11% du PIB" en France, "une des proportions les plus élevées des" 36 pays de l'OCDE.

Une espérance de vie supérieure à la moyenne

Cela contribue à de "bons résultats" sur le plan sanitaire, avec une espérance de vie de 82,6 ans, "supérieure de deux ans à la moyenne", selon le rapport, et un taux de mortalité dans les 30 jours suivant une crise cardiaque le 6e "le plus bas" de l'OCDE.

Et "l'accès aux soins est un point fort" de l'Hexagone : le reste à charge (frais directement payés par les patients après remboursements) y représente "seulement" 2% de la consommation finale des ménages, comme en Slovénie et au Luxembourg.

A lire aussi : L'espérance de vie en bonne santé, grande absente du débat sur la reforme des retraites

Lutter contre les déserts médicaux

Mais "il existe des préoccupations quant à un accès limité aux médecins dans les zones sous-dotées" que pourraient aggraver, notamment pour les généralistes, les futurs départs en retraite liés au vieillissement de la profession, relève l'OCDE.

Dans ce contexte, "de nouveaux rôles de soutien pour les infirmiers, les pharmaciens et autres professionnels peuvent réduire la charge de travail des médecins (...) sans compromettre la qualité de soins".

A lire aussi : Quelles solutions contre les déserts médicaux ?

Modes de vie malsains

Par ailleurs, les Français cumulent toujours des modes de vie malsains: un adulte sur quatre (25,4%) fume quotidiennement. Il s'agit du quatrième taux le plus élevé de l'OCDE, tandis que la consommation d'alcool en France est la troisième plus élevée de la zone.

"Plus de 75.000 personnes sont décédées en France en 2015 de causes de mortalité évitables grâce à la prévention, comme le cancer du poumon ou les causes imputables à l'alcool", est-il souligné.

Enfin, "les prescriptions d'antibiotiques dans le secteur des soins primaires sont environ 25% plus élevées que la moyenne de l'OCDE", alors que la surconsommation de ces produits les rend moins efficaces.

A lire aussi : Quelles sont les interactions entre antibiotiques et l'alcool ?