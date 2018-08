Cigarettes : les plages sans tabac

S'en griller une face à la mer, un geste désormais banni sur de nombreuses plages françaises. Comme ici, à Ajaccio (Corse-du-Sud), où un arrêté municipal interdit le tabac. En France, la mesure a déjà été imposée sur cinquante plages, comme à Ouistreham (Calvados), où il est interdit de fumer sur deux kilomètres. En cas de non-respect, l'amende est de 38 €.

Car les mégots sont un vrai casse-tête pour les municipalités. À Fort-Mahon (Somme), chaque été, la population est multipliée par trente. Conséquence : le nombre de mégots explose, et même ceux de la promenade se retrouvent sur la plage. De plus en plus de maires ont déjà sauté le pas, mais certains hésitent encore, ils préfèrent tester la plage sans tabac, avant de prendre une décision, comme ici, au Cap-Ferret (Gironde). Pour rappel, dans le sable, un mégot met deux ans avant de se dégrader.

