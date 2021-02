Cancer : Emmanuel Macron vise une "génération sans tabac" pour ceux qui auront 20 ans en 2030

Emmanuel Macron a souhaité une "génération sans tabac" pour ceux qui auront 20 ans en 2030, dans un discours vidéo prononcé à l'occasion de la journée mondiale contre le cancer, jeudi 4 février. Il a également promis des avertissements plus visibles contre l'excès d'alcool sur chaque bouteille, pendant cette intervention diffusée lors des Rencontres annuelles de l'Institut du cancer(INCa).

>> "Si tous les moins de 20 ans arrêtaient de fumer demain, la mortalité par cancer diminuerait de 40% dans les 50 ans", selon l'Institut Curie

Plus globalement, et après trois plans de lutte contre le cancer d'une durée de cinq ans, c'est cette fois une "stratégie décennale" qui est dévoilée. Une "feuille de route" a été établie pour la période 2021-2025, avec un budget de 1,74 milliard d'euros de la part de l'Etat et de la Sécurité sociale. Cette enveloppe représente "une augmentation de 20% par rapport au financement du plan antérieur", qui était doté d'environ 1,5 milliard d'euros, fait valoir l'Elysée. Cette stratégie, qui sera pilotée par l'Institut du cancer (INCa), comprendra quatre "axes prioritaires" : améliorer la prévention, réduire les séquelles liées à la maladie, lutter contre les cancers à "mauvais pronostic" (taux de survie à cinq ans inférieur à 33%) et lutter contre les inégalités.

En matière de prévention, le gouvernement et l'INCa ambitionnent de réduire de 60 000 par an d'ici 2040 le nombre des "cancers évitables", sur un total de 153 000 – on estime que 40% des cas de cancers pourraient être évités, car attribuables à des facteurs de risques modifiables comme le tabac, l'alimentation, l'exposition aux UV ou encore la sédentarité. Ils souhaitent aussi convaincre davantage de Français de participer aux trois dépistages organisés mis en place : pour le cancer du sein, le cancer colorectal et, récemment, le col de l'utérus. Objectif : "réaliser 1 million de dépistages en plus à l'horizon 2025", contre 9 millions chaque année aujourd'hui.