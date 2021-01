Guyane : un couple interpellé à l’aéroport de Cayenne avec plus de 40 kg de cocaïne dans ses valises​​​​​​​

Le couple était en partance pour la métropole. Le trafic de cocaïne entre la Guyane et Paris est toujours très important et représente un défi pour les autorités.

Un couple a été interpellé mercredi après-midi à l’aéroport Félix-Eboué de Cayenne (Guyane), alors qu’il avait 40 kg de cocaïne dans ses valises, a appris franceinfo de source proche de l’enquête jeudi 21 janvier.

Ce sont les gendarmes des transports aériens qui ont arrêté ce Français de 24 ans et cette Dominicaine de 25 ans, vers 16 heures. Leurs deux valises contenaient au total 40,8 kg de cocaïne. Le couple était en partance pour la métropole.

Le trafic de cocaïne entre la Guyane et Paris représente entre 15 et 20% des entrées de cette drogue en métropole, selon le sénateur La République en marche de Guyane Antoine Karam. On estime qu'entre 20 et 30 passeurs de cocaïne (dénommés "mules"), qui s'introduisent la drogue sous forme d'ovules dans le corps ou la dissimulent dans leurs vêtements ou bagages, tentent de prendre chaque vol au départ de Cayenne et à destination d'Orly et que 8 à 10 y parviennent, selon le parlementaire.