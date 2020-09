Drogue : les dealers redoublent d'ingéniosité pour éviter la police

Une ubérisation de la vente de drogue ? Désormais les policiers procèdent en tous cas à des contrôles d’un autre genre. Pour l’équipe du commissaire Clémenti, les dealers sont désormais de plus en plus insaisissables. En cause, leur utilisation des réseaux sociaux, de snapchat en particulier. Les vendeurs de drogue utilisent en effet "des communications pas toujours accessible aux services de police, pour faire de la publicité, avec des techniques qui se rapprochent du marketing", explique le commissaire Anthony Clementi.





Des livraisons de drogue comparables à celles d’une pizza



Parmi ces nouvelles techniques, la livraison à domicile. Des petits travailleurs indépendants enregistrés sur des plateformes de livraison à domicile apportent la drogue à leurs clients, sans que leur employeur ne se doute de cette double activité. Un phénomène né il y a quelques années, qui se serait largement répandu sur tout le territoire français durant la période de confinement. Des enquêteurs surveillent donc les réseaux sociaux pour identifier les filières.





