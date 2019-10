Marseille : deux millions d'euros de drogues, quatre fusils et une dizaine de grenades saisis lors d'une série d'opérations antidrogue

Au terme d'une enquête débutée en septembre, les équipes de la sûreté départementale et les policiers de la Brigade spécialisée de terrain de la division Nord de Marseille ont mené une série de perquisitions ces derniers jours.

À Marseille, plusieurs opérations de police ont mené ces derniers jours à la saisie de cocaïne, de cannabis et de MDMA pour une valeur estimée à 2 millions d'euros, rapporte France Bleu Provence.

Ces opérations antidrogue ont été menées entre mercredi 23 et lundi 28 octobre, par les équipes de la Sûreté départementale des Bouches-du-Rhône et celles de la division Nord de Marseille.

Les policiers ont effectué ces saisies dans des appartements "nourrices". Ils ont également mis la main sur un arsenal d'armes lourdes. Six personnes ont été interpellées et déférées devant un juge.

325 kilos de cannabis saisis, l'équivalent de 1,5 million d'euros à la revente

Lors d'une première perquisition, dans le 15e arrondissement de Marseille, les équipes de la sûreté départementale ont trouvé plus de 12 kg de cannabis, 800 grammes de cocaïne, deux fusils d'assaut, deux fusils à pompe et une cinquantaine de munitions.

Une autre opération menée à Cité Campagne-Lévêque dans trois lieux différents a permis plusieurs interpellations et la saisie de plus de 325 kg de cannabis, de 10 grenades et d'un fusil d'assaut.

Enfin, la BST (Brigade spécialisée de terrain) de la division Nord de Marseille a aussi saisi, dans les 13e et 14e arrondissement, 2 kg de cocaïne, 1,4 kilos d'herbe de cannabis et 1,6 kg de comprimés de MDMA, une forme d'ecstasy.