Coupe du monde 2018 : la Colombie "stigmatisée" à la une du "Sun", proteste l'ambassadeur colombien

L'ambassadeur de Colombie à Londres a dénoncé, mardi 3 juillet, la "stigmatisation" de son pays par The Sun. Le tabloïd britannique a fait une référence implicite à la cocaïne en annonçant à sa une le match de Coupe de monde Angleterre-Colombie. Le quotidien, coutumier des formules tapageuses, a titré "Alors que les Trois lions [surnom de l'équipe anglaise] affrontent la nation qui a donné au monde Shakira, du bon café, et, euh, d'autres choses, nous disons... 'Go Kane'" (Allez Kane, le capitaine anglais). Le titre joue sur la similarité sonore entre "Go Kane" et cocaïne.

The Sun ose la Une narcos avant Angleterre - Colombie. pic.twitter.com/UnPm0SPW06 — Stéphane Colineau (@StephColineau) 3 juillet 2018

"Une problématique sans aucun rapport"

Le jeu de mots a irrité l'ambassade de Colombie, qui n'a pas manqué de réagir. "Il est assez triste d'utiliser un évènement aussi festif et amical que la Coupe du monde pour s'en prendre à un pays et le stigmatiser avec une problématique sans aucun rapport", a déclaré dans un communiqué l'ambassadeur colombien à Londres, Nestor Osorio-Londono. Selon un rapport des Nations Unies, publié en juin, 1 410 tonnes de cocaïne pure ont été produites en 2016. "La plus grande partie de la cocaïne provient de Colombie", précise ce rapport.

Le respect, le fair-play et la joie du jeu sont tout ce qui compte pour ce soir.Nestor Osorio-LondonoAFP

Interrogé sur la BBC, Nestor Osorio-Londono a fait part de son optimisme quant au résultat du match, débutant à 20 heures (heure de Paris). "La Colombie n'a jamais battu l'Angleterre, nous avons fait match nul à plusieurs reprises, mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être le jour des Colombiens", a-t-il déclaré, avant de livrer un pronostic : 3-2 pour la Colombie.