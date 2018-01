Cocaïne : les chiffres inquiétants de la consommations en France

C'est un usage mortel qui se banalise. Dans son édition du jour, le Parisien dévoile en Une les résultats de son enquête sur la cocaïne. En 2016, la consommation de cette poudre blanche aurait causé la mort de 44 personnes et 416 intoxications. Depuis 2010, le nombre de morts a presque doublé et les hospitalisations sont en forte hausse partout sur le territoire.

2.2 millions de français en ont déjà consommé



Plus inquiétant encore, cette drogue tend à devenir de plus en plus accessible. Autrefois réservée à une élite fêtarde, la "blanche" comme elle est surnommée, se diffuse dans toute la société. 2.2 millions de Français en ont déjà consommé. Une banalisation qui inquiète, d'autant que les risques pour la santé restent graves : infarctus, AVC, arrêts cardiaques ou encore des comportements suicidaires.



