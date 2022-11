Cocaïne : des militaires de Tours, Angers et Orléans, impliqués dans un trafic, ont été arrêtés à Angers

Quatre militaires, et anciens militaires, de 22 et 23 ans ont été interpellés à Angers (Maine-et-Loire), jeudi 3 novembre, en possession de plus de 500 grammes de cocaïne qu’ils sont soupçonnés d’avoir transportée depuis la Guyane, a appris franceinfo de source judiciaire, confirmant une information de Ouest France.

Mis en examen pour trafic de stupéfiants, trois d’entre eux ont été placés en détention provisoire, tandis que le quatrième a été placé sous contrôle judiciaire. Les quatre suspects ont été arrêtés par la brigade des stupéfiants de la sûreté départementale du Maine-et-Loire sur le parking d’un supermarché, avec 70 ovules de cocaïne dans le coffre de leur voiture, pour un poids avoisinant les 550 grammes.

D’après les premiers éléments de l’enquête, deux des quatre suspects étaient en poste à Angers et Orléans, les deux autres ne faisant plus partie de l’armée. Tous étaient originaires de Guyane et sont soupçonnés d’avoir effectué plusieurs voyages en avion au cours du mois de juillet. Des rôles de "mules" payés 4 000 euros.