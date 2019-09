Aisne : Amphétamines, héroïne, cannabis et cocaïne étaient cachés dans une trappe télécommandée sous le coffre de sa voiture

C'est l'insistance du chien anti-stups qui a permis aux policiers de découvrir l'ingénieuse cachette.

Un habitant de Saint-Quentin dans l'Aisne a été interpellé samedi 21 septembre au soir de retour des Pays-Bas avec 10 kilos d’amphétamines, 1 kilo et demie d’héroïne, plus d’un kilo de cannabis et 500 grammes de cocaïne, cachés dans une trappe télécommandée sous le coffre de sa voiture, a appris franceinfo ce mardi 24 septembre de source policière. La valeur de la marchandise est estimée à plusieurs dizaines de milliers d’euros.

Les policiers de la Sûreté départementale de l’Aisne surveillaient depuis plusieurs semaines cet homme de 37 ans, soupçonné de trafic de drogues depuis les Pays-Bas.

La drogue découverte grâce à un chien anti-stups

Au moment de l’interpellation, les policiers ne parvenaient pas à trouver les stupéfiants dans la Peugeot 3008, alors que le chien anti-stups s’agitait devant le coffre de la voiture. Ils ont fini par découvrir au niveau de la roue de secours, un système assez sophistiqué de vérin qui ne peut être actionné que par une télécommande.

Le trentenaire, sans emploi, déjà connu des services de police, a reconnu avoir une quarantaine de clients dans le secteur de Saint-Quentin. A l'issue de sa garde à vue, il a été placé en détention provisoire, en attendant son procès qui aura lieu le 25 octobre.