Aéroport de Bordeaux : plus de 6 kg de cocaïne saisis dans le parapente d'une passagère brésilienne

C'est la plus grosse prise de cocaïne à l'aéroport de Bordeaux-Mérignac depuis 2010. La passagère brésilienne doit passer en comparution immédiate mercredi après-midi.

La cocaïne était cachée dans un parapente appartenant à une passagère brésilienne. Les douaniers de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac (Gironde) ont découvert plus de six kilos de drogue samedi, a appris France Bleu Gironde mercredi 11 juillet. La femme a été déférée au parquet de Bordeaux et doit passer en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel mercredi après-midi.

Une valeur de 215 000 euros

C'est le poids anormal d'un bagage qui a intrigué les douaniers. La Brésilienne a expliqué qu'il s'agissait d'un parapente. Après un passage aux rayons X, la brigade des douanes s'est rendu compte qu'il y avait six pains de cocaïne, composés entre 81% et 83% de cocaïne pure.

La valeur marchande des 6,160 kg de drogue est estimée à 215 000 euros. La Brésilienne arrivait d’un vol en provenance de Rio de Janeiro via Lisbonne. C’est la plus grosse saisie de cocaïne à l’aéroport bordelais depuis 2010. La douane a saisi au total 107 kilos de cocaïne en région Nouvelle-Aquitaine en 2017.