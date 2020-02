19 personnes interpellées après le démantèlement d'un trafic de drogue entre la Corse et le continent

Un vaste trafic de drogue entre la Corse et le continent a été démantelé lundi 3 février. 19 personnes ont été arrêtées, 8 ont été mises en examen notamment pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs.

Le parquet de Bastia annonce vendredi 7 février à franceinfo l'arrestation de 19 personnes lundi 3 février dans le cadre du démantèlement d'un vaste trafic de drogue entre la Corse et le continent. Parmi ces 19 personnes, 8 ont été mises en examen, notamment pour trafic de stupéfiants et associations de malfaiteurs et 7 placées sous mandat de dépôt.

Des perquisitions réalisées notamment en Corse, ont permis de saisir une vingtaine de kilos de cannabis, deux kilos de cocaïne, mais aussi de l'ecstasy, a détaillé cette même source. De 20 000 à 25 000 euros ont également saisis, ainsi que des montres de luxe, plusieurs armes de catégorie B et D et un gilet par balles.

Cette affaire avait donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire il y a un an, pour des faits connus en mars 2019. L'enquête avait déjà permis de saisir 20 kg de résine de cannabis sur le continent et 20 kg de cocaïne également. Deux personnes avaient alors été mises en examen et placées en détention provisoire, a précisé le parquet de Bastia.