VIDEO. Aux États-Unis, des influenceurs se mobilisent contre la marque de cigarettes électroniques Juul

Plusieurs utilisateurs de la cigarette électronique Juuls ont décidé d’y renoncer et de l'annoncer publiquement sur le réseau social TikTok. Le but ? Encourager les autres à faire de même. "Des élèves de sixième vapotent avec des Juuls. Je trouve ça dingue", s'inquiète Jack Waxman de l'association Juulers against Juul. Aux États-Unis, une recharge de Juul contient, en nicotine, l'équivalent de 20 cigarettes. De plus, ces cigarettes Juul n'ont pas encore été examinées ni autorisées par l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux.

Un fort pouvoir addictif

Aux États-Unis, les cigarettes électroniques sont critiquées pour leur fort pouvoir addictif. En effet, aucun plafond ne limite la concentration de nicotine dans les e-liquides américains contrairement aux pays de l'UE où la concentration de nicotine ne doit pas dépasser les 2 %. "Tu peux fumer aux toilettes, t'es chez toi, tu te réveilles et après réflexion tu te dis : "Je vais fumer parce que je peux". C'est en ça que c'est addictif", note une consommatrice. La marque Juul est également critiquée pour son marketing qui vise principalement les jeunes alors que les autorités européennes ont veillé à ce que la publicité des e-cigarettes vise les personnes de plus de 30 ans.

Des mesures pour limiter la consommation

Tout d'abord, il y a les influenceurs qui ont lancé le défi #ThisisQuitting (#J'arrête en français) sur TikTok et qui, plus largement, fait partie d'une plus grande campagne lancée par Truth Initiative, une association anti-tabac américaine. Aussi, plus concrètement, les États-Unis ont relevé l'âge pour acheter du tabac et des cigarettes électroniques à 21 ans. Les cartouches aux arômes autres que tabac et menthol ont également été interdites.

Aux États-Unis, depuis août 2019, au moins 7 personnes sont mortes de maladies liées au vapotage.