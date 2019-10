Mois sans tabac : \"passé le cap des 30 jours, on a fait le plus difficile !\"

Même si les politiques successives de lutte contre le tabagisme ont bien fonctionné, il reste 12 millions de fumeurs en France, et c’est toujours beaucoup trop. Il ne faut pas hésiter à se faire aider pour arrêter de fumer « Les médecins généralistes, les sages-femmes, les chirurgiens-dentistes, les infirmiers mais aussi les masseurs-kinésithérapeutes peuvent prescrire des traitements de substitution nicotinique » explique Olivier Smadja responsable tabac info service à Santé Publique France.

Le premier mois sans tabac, l’étape la plus difficile

Un mois, ce délai n’a pas été choisi au hasard… « Quand on a passé le cap des 30 jours, on a passé un cap très difficile. Après 30 jours, l’essentiel des signes du sevrage se sont estompés, on a fait le plus difficile. Après, il faut tenir bon ! » détaille Olivier Smadja, responsable tabac info service à Santé publique France. Se lancer dans le défi présente un autre avantage : arrêter le tabac lors de l’opération multiplierait par 2 la réussite du sevrage tabagique à 1 an !

Retrouvez toutes les informations au 3989 et sur le site internet tabac-info-service.fr