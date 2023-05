DIRECT VIDEO - Pourquoi les Français fument toujours autant ? Le Talk de franceinfo

Selon Santé Publique France , 12 millions de Français déclarent être des fumeurs quotidiens. C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs, à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

En 2022, la France compte 12 millions de fumers quotidiens d'après l'étude annuelle de Santé Publique France publié ce 31 mai 2023. Après plusieurs années de déclin, ce chiffre ne baisse plus. Or, le tabac est la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 décès attribuables à la substance en 2015, soit 13% des décès en France. Alors, pourquoi les Français fument toujours autant ?

Manon Mella reçoit Loïc Josseran, président de l'Alliance contre le Tabac et Stanislas Spilka, responsable enquête et analyses statistiques à l’OFDT (Observatoire français des drogues et des tendances addictives) .

Inégalités sociales et tabagisme

L'étude de Santé Publique France met aussi l'accent sur des inégalités sociales toujours très marquées en matière de tabagisme. On compte plus de fumeurs chez les personnes sans diplôme. 16,8% des personnes ayant fait des études supérieures fument contre 30,8% pour ceux qui ont arrêté après le baccalauréat.

Les proportions de fumeurs et de fumeuses sont également plus élevées chez les personnes qui sont au chômage ou encore chez les jeunes en apprentissage par opposition à ceux qui sont scolarisés au lycée. Comment expliquer ces inégalités ?

