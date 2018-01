Cigarette électronique : attention danger !

Le vapotage à la nicotine plus dangereux que ce que l'on pouvait penser. C'est l'avis de l'Académie de sciences américaine. La cigarette électronique accroîtrait les risques de contracter certains cancers, ainsi que des maladies cardiaques. Une étude a été menée sur des souris exposées à des doses de vapeur équivalent à dix ans de vapotage pour les humains.

Les jeunes attirés par le vapotage

Les résultats montrent sur chaque rongeur des dommages dans l'ADN des cellules des poumons, de la vessie et du cœur. Des effets néfastes similaires ont été observés dans des cellules humaines exposées elles aussi en laboratoire à une substance dérivée de la nicotine. Cette étude paraît alors que la cigarette électronique séduit de plus en plus de jeunes, en particulier des lycéens qui n'avaient jamais fumé auparavant. Les seuls résultats scientifiques qui existaient jusque-là montraient que le vapotage pouvait créer une accoutumance même s'il contient moins de nicotine qu'une cigarette classique.

Le JT

Les autres sujets du JT