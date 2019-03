VIDEO. L'autre visage du cannabis

Kaylah a 9 ans, elle vit dans le centre de la France. Depuis sa naissance, elle souffre d’une épilepsie sévère qui l’handicape beaucoup. Ses premières années, les crises ont été très fréquentes et violentes, malgré les médicaments, mettant sa vie en danger. Ses parents, qui ont tout essayé, ont décidé de la soigner avec du cannabidiol, ou CBD.

Les crises ont diminué de moitié

En décembre 2018, le comité scientifique mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a donné son feu vert à l'usage du cannabis thérapeutique pour certains patients et dans des cas précis, mais en France, il reste difficile de se procurer cette molécule non psychotrope. Pourtant, depuis que Kaylah en prend quelques gouttes, les crises ont diminué de moitié et elle mène enfin une vie plus heureuse.

Un reportage de Laëtitia Moreau, rediffusé le 28 février 2019 dans "Envoyé spécial".