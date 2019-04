Stupéfiants : les saisies battent des records en France

Cannabis, héroïne... Le trafic de stupéfiants est en pleine explosion en France, avec une hausse significative estimée à 45% entre 2014 et 2018, comme le révèlent mercredi 24 avril nos confrères du Parisien. Le quotidien national a pu s’appuyer sur une note du ministère de l'Intérieur. D’après ce document, les saisies d'héroïne ont augmenté de 64% sur un an, pour atteindre près de 1,1 tonne en 2018. Même tendance pour le cannabis : 115 tonnes ont été saisies l'an dernier contre 87,5 en 2017, soit une augmentation de 31%.

Des dosages toujours plus forts

Le dosage du produit est également de plus en plus fort d'année en année. Le taux moyen de THC, la substance psychoactive du cannabis, est passé en l'espace de huit ans de 11 à 26,5%. Résultat : des effets beaucoup plus puissants et un produit plus addictif.

