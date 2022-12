REPLAY - Cannabis : pourquoi faudrait-il interdire le CBD ? Le débat du Talk de franceinfo

Le CBD, acronyme du cannabidiol, est trouvable aujourd'hui sous de nombreuses formes : huile, infusion, fleurs. Vanté pour ses bienfaits relaxants, il fait pourtant l'objet de débats juridiques crispants, mettant en scène les professionnels du secteur d'un côté, et les pouvoirs publics de l'autre. Pourquoi ? Qu'est-ce qui concrètement coince ? Sur quoi n'arrivent-ils pas à se mettre d'accord ?

Pour en parler, Ludovic Pauchant reçoit l'addictologue Amine Benyamina, et le président de l'Union des professionnel du CBD, Charles Morel.

Les effets de cette substance mis en question

Le CBD est une molécule essentiellement présente dans les fleurs de Cannabis, et est considérée comme non-psychotrope. C'est-à-dire qu'elle n'agit pas sur le psychisme, ni n'entraîne de sentiment de dépendance de la part de son consommateur. Cependant, on trouve aussi du CBD dans les fleurs de chanvre, également composées de THC, la principale molécule active du Cannabis. Et c'est là que ça coince.

