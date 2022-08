"On pouvait s'y attendre" : la consommation de cannabis en forte augmentation chez les jeunes Américains

Les jeunes Américains n'ont jamais été aussi nombreux à consommer du cannabis, selon les résultats d'une étude annuelle de l’université du Michigan publiée cette semaine. Près de 45% des 19-30 ans interrogés déclarent ainsi avoir fumé de la marijuana en 2021, contre moins de 30% dix ans plus tôt.

Depuis l’an dernier, 19 Etats américains, ainsi que la capitale fédérale, autorisent l’usage récréatif du cannabis, désormais accessible à plus de 140 millions d’Américains. Il n'est donc pas étonnant de voir la consommation augmenter, selon Jeffrey Roth, psychiatre à Chicago, et spécialiste des addictions : "Rendre le cannabis illégal n'aide pas... Mais le rendre légal, ça envoie un message, et tout le monde se précipite dessus... On pouvait s'y attendre !"

L'usage de drogues hallucinogènes également en hausse

L’étude publiée cette semaine, elle, n’avance pas les causes de cette hausse de la consommation, mais assure que les niveaux observés l’an dernier sont "les plus hauts jamais enregistrés" depuis les premiers relevés en 1988. D'après Jeffrey Roth, il ne faut pas, pour autant, céder à l’inquiétude : "La question est plutôt : est-ce qu’on peut enfin entendre le genre de difficultés que peuvent traverser les jeunes consommateurs ? La légalisation, ce n’est pas le problème… Mais peut-on commencer à discuter de l’usage de cannabis, ou d’autres drogues ?"

Car l’usage de drogues hallucinogènes, plus généralement, a augmenté. LSD, ecstasy, mescaline, ou champignons… 8% des jeunes adultes déclarent en avoir consommé en 2021. Ils étaient 3% il y a dix ans.