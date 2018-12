Moselle : 67 kilos d’herbe de cannabis trouvés dans des pianos d’occasion

La drogue a été découverte dans les instruments. La valeur de la saisie est estimée à plus de 500 000 euros.

67 kilos d’herbe de cannabis ont été découverts par les douaniers de Metz dans des pianos d’occasion, indique France Bleu Lorraine Nord vendredi 21 décembre. La saisie effectuée mardi sur l’A 31 à Moulins-lès-Metz, en Moselle est estimée à plus de 577 000 euros.

Une grande partie de la drogue était cachée dans quatre pianos transportés dans un véhicule utilitaire immatriculé en Espagne. "En ouvrant les portes de ce fourgon, il y avait une forte odeur de cannabis qui s’en dégageait", a expliqué Thomas Daguin, chef de la division Lorraine Nord des douanes, contacté par France Bleu Lorraine Nord.

Les douaniers de Metz "ont procédé à un contrôle approfondi et ont découvert 67 kilos d’herbe de cannabis, cachés sous le couvercle des pianos classiques et des tables d’Harmonie. Quand on soulève, il y a un espèce de tiroirs et à l’intérieur plusieurs sacs thermo-soudés contenaient de l’herbe de cannabis", a-t-il ajouté. "Une belle affaire", selon les douanes.

Le chauffeur qui devait se rendre en Allemagne a expliqué avoir été rémunéré pour transporter la drogue. Il comparaîtra lundi devant le tribunal correctionnel de Metz.