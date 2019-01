États-Unis, tourisme très vert

Depuis 2016 Los Angeles est la plus grande ville du monde où le cannabis est légal...

Alors forcément, dans la ville qui personnifie l'industrie du spectacle,

la plante elle aussi est devenue une attraction touristique..



Dan Chlebanowski, est un touriste qui trouve de l'intérêt dans les activités liées à la découverte du cannabis :

"Je pense que si un sujet vous intéresse, et que vous avez l'opportunité d'en découvrir les coulisses, c'est toujours sympa. On peut faire ça à Disneyland, ou à Hollywood, alors pourquoi pas pour le cannabis ?"

Certains organisent même des tours en bus, comme Gene Grozovskiy, fondateur de "Green Tours". Cet anglais propose aussi de fumer du cannabis, avec des acteurs :



"Il y a tellement de visites différentes, mais aucune n'est comme la nôtre. On apporte du contenu, des informations, tous nos guides sont des acteurs, et chaque minute de la visite est pensée. On a remporté des prix pour ce tour, et on travaille beaucoup sur son contenu."



Pourtan, et c'est une surprise, le chiffre d'affaires du cannabis et de ses produits dérivés est en baisse en Californie...

Selon certains c'est parce qu'il serait trop taxé : jusqu'à 40% dans certaines villes...