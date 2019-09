Des plants de cannabis découverts grâce aux images aériennes du Tour d'Espagne cycliste

La découverte a beaucoup fait rire les commentateurs sportifs et les téléspectateurs.

Ce que l'on croit bien caché ne l'est pas forcément... En Espagne, des individus pensaient leur plantation de cannabis bien dissimulée, sur le toit d'un immeuble, en Catalogne. Mais leur culture a été trahie par l'hélicoptère qui retransmettait en direct la Vuelta, le Tour d'Espagne cycliste, samedi 31 août. Depuis, les images ont fait le tour du monde.

Les coureurs n'ont plus que quelques centaines de mètres à parcourir, en cette fin de 8e étape. La course fait étape à Igualada, à une soixantaine de kilomètres de Barcelone. Sur la route, le sprint est lancé et dans les airs, l'hélicoptère filme le décor, en direct, vu d'en faut. Des balcons orangés, une cour d'école, des piscines... et soudain, 40 plants de cannabis, bien vert, bien alignés.

El helicóptero de #LaVuelta19 descubre una plantación de marihuana en una azotea. pic.twitter.com/Zhry3x1rng — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) September 3, 2019

Cette découverte a fait beaucoup rire les téléspectateurs espagnols. La police catalane, elle, en a profité. Il y a quelques jours, des voisins de cet immeuble l'avaient contactée, pour dire que les occupants de cet appartement étaient partis en catastrophe et qu'il y avait une odeur de chanvre.

Lundi, les 40 plants de cannabis ont été saisis par la police. Pour l'instant, aucun des trafiquants n'a été retrouvé. Ils risquent jusqu'à 30 000 euros d'amende.