Démantèlement d'un réseau de trafic de drogue en Normandie : 19 personnes interpellées

Un important réseau de trafic de drogue a été démantelé en Normandie lundi 11 mars, selon France Bleu Normandie. En tout, 200 gendarmes sont intervenus pour interpeller 19 personnes, des membres présumés du trafic. Les arrestations ont eu lieu en Seine-Maritime, dans le Calvados et dans l'Orne. Près de 30 000 euros et de la drogue ont été saisis.

L'enquête a duré un an et a été menée par les gendarmes de la compagnie de Rouen mais aussi par les douanes et la police. Selon un gendarme contacté par France Bleu, lundi, à l'aube "200 gendarmes ont interpellé 19 personnes dans l'agglomération de Rouen mais aussi dans l'Orne et le Calvados. C'est un réseau important qui a été démantelé. Lors des perquisitions, nous avons saisi près de 30 000 euros en espèce, 1,7 kg d'héroïne, 129 grammes de cannabis, des armes et cinq véhicules."

Les 19 personnes ont été placées en garde à vue. Huit ont été présentées à la justice et cinq sont d'ores et déjà écrouées, 22 autres personnes sont également mises en cause.