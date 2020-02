"Complément d'enquête" : les coulisses de l'interpellation d'un dealer

Davantage de poursuites et d'arrestations liées au trafic de drogue ont eu lieu en 2019, selon le ministère de l'Intérieur. 95 tonnes de cannabis et plus de 14 tonnes de cocaïne ont été saisies. Dans certains quartiers, les policiers doivent ruser pour arrêter les dealers.