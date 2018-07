Cannabis : la France plus sévère que ses voisins européens ?

La France a-t-elle une législation plus dure qu'ailleurs concernant le cannabis ? "La France fait partie des pays qui ont la législation la plus dure [...]. La consommation du cannabis y est illégale et constitue une infraction pénale. Il y a ensuite les pays qui dépénalisent la consommation (comme l'Italie, le Portugal ou l'Allemagne, ndlr.), les peines sont légères, en général de simples amandes. Enfin il y a deux pays où la consomamtion est tolérée avec quelques limites : l'Espagne et les Pays-Bas", explique la journaliste.

Des revenus pour l'État ?

Qu'en est-il du cannabis thérapeutique ? "Cet usage est autorisé dans 11 pays. La France n'autorise qu'un médicament à base de cannabis, mais la ministre de la Santé vient d'ouvrir le débat pour élargir cette utilisation", poursuit Julie Beckrich. Enfin, la vente de cannabis permet-elle de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'Etat ? "Cela pourrait rapporter jusqu'à 1,8 milliard d'euros", conclut la journaliste.

