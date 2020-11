1,4 tonne d’herbe, cachée dans des chargements de fruits et légumes, saisie à la frontière franco-espagnole

1,4 tonne d’herbe de cannabis, cachée dans des chargements de fruits et légumes, a été saisie par les douaniers du Perthus ces quinze derniers jours, à la frontière franco-espagnole, indique un communiqué des douanes lundi 23 novembre. La valeur de la marchandise est estimée à 13,7 millions d’euros.

Début novembre, les agents des douanes ont contrôlé sur l’autoroute A9 plusieurs camions, transportant principalement des fruits et légumes. Avec l’aide d’un chien spécialisé, les douaniers ont trouvé l’herbe dans "des sacs thermosoudés", cachés "dans des palettes et dans des cageots en plein milieu de chargements difficiles d’accès", précise le communiqué. Quatre saisies de ce type, dans des camions transportant des fruits et légumes et en provenance d’Espagne, ont eu lieu en 15 jours. Les véhicules ont été saisis, ainsi que les fruits et légumes (27 tonnes d'oignons et de poudre d'oignons, trois tonnes d'aubergines et trois tonnes d'oranges).

Plusieurs condamnations

Plusieurs personnes ont été interpellées. Certaines ont déjà été condamnées à Perpignan "à trois ans de prison, ainsi que des amendes douanières de 300 000 euros", indique la douane dans son communiqué.

Les services douaniers français ont saisi 52,3 tonnes de cannabis en 2019. L’herbe devient de plus en plus plébiscitée au détriment de la résine, constate la douane lors d'opération de contrôle.