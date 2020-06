Addiction aux jeux : "Il y a un million de joueurs à risque modéré, et 370 000 qui sont des joueurs excessifs", alerte l'Observatoire des jeux

Les paris sportifs présentent trois ou quatre fois plus de risques que les jeux de loterie car les joueurs se pensent "experts".

"Il y a un million de personnes qui sont des joueurs à risque modéré, c’est-à-dire qu’il y a une dépense trop élevée, et on dépasse ses limites, et puis 370 000 qui sont des joueurs excessifs, qui sont dans la perte de contrôle", alerte Jean-Michel Costes, secrétaire général de l’Observatoire des jeux, sur franceinfo mardi 30 juin. Il est l’un des auteurs de l’étude sur les jeux d’argent, de Santé publique France, l'Observatoire français des drogues et toxicomanies (OFDT) et l'Observatoire des jeux (ODJ), publiée mardi.

"Quand intervient la perte de contrôle il est très difficile de revenir, ça nécessite souvent une aide extérieure", détaille-t-il. "Il y a, comme dans toutes les addictions, des mécanismes de déni très importants. Ces joueurs en très grande difficulté sont très peu à demander de l’aide. C’est souvent par l’intervention de membres de la famille ou de l’entourage que le problème va être signalé", ajoute-t-il. Pour trouver de l’aide, les joueurs et leurs proches peuvent se rendre sur joueurs-info-service.fr ou appeler le 09 74 75 13 13.

Les paris sportifs plus dangereux que le loto

"Certains jeux présentent des pratiques plus problématiques. On constate par exemple que les paris sportifs ont des risques trois ou quatre fois plus importants que les jeux de loterie", a déclaré Jean-Michel Costes. "C’est l’articulation entre le hasard et la partie expertise qui va peut-être renforcer les gens dans la sensation de garder le contrôle. Ils se pensent experts". Jean-Michel Costes souligne également que "les paris sportifs sont aussi le jeu sur lequel les pratiques en ligne sont les plus fortes. 60% des mises se font en ligne".