Consultations médicales : le reste à charge pour les patients passera à deux euros à partir du 15 mai

Les participations forfaitaires seront doublées pour les assurés français à partir du 15 mai prochain, a appris mardi 16 avril franceinfo auprès de l'Assurance maladie. Après déduction de la part de l'Assurance maladie, les patients devront désormais payer 2 euros après une consultation chez le médecin ou un examen de biologie médicale, au lieu d'un euro actuellement.

Concernant le transport sanitaire, la franchise passe de deux à quatre euros. Ces sommes ne sont pas remboursables par les mutuelles. Sauf exception, elles restent donc à la charge du patient. Les franchises médicales, elles, coûtent déjà plus cher depuis le 31 mars dernier. Après déduction de la part de l'Assurance maladie, il reste à payer 1 euro par boîte de médicaments, au lieu de 50 centimes.

Le gouvernement espère ainsi faire des économies : 800 millions d'euros en tout. Les plafonds pour les franchises et pour les participations forfaitaires seront maintenus à 50 euros par an et par patient pour - selon le gouvernement - "protéger celles et ceux affectés par une pathologie lourde".