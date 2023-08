Don du sang : une collecte organisée à l'Hôtel de ville de Rouen

Chaque jour en Normandie, 500 dons de sang doivent être collectés pour assurer les besoins et l'état des réserves. À Rouen (Seine-Maritime), une collecte a été organisée, jeudi 10 août, à l'Hôtel de ville.

En une heure de votre temps, vous pouvez sauver trois vies en donnant votre sang. La matinée a été chargée, jeudi 10 août, à l'Hôtel de ville de Rouen. De nombreux riverains se sont déplacés, comme Ali Saidi, qui est déjà venu trois fois cette année. Si vous êtes une femme, vous pouvez donner votre sang seulement quatre fois dans l'année, et six pour un homme.



"Les stocks sont plutôt stables"

500 dons de sang doivent être collectés chaque jour en Normandie pour assurer les besoins et l'état des réserves. Le sang collecté dans des poches ne peut être conservé qu'une quarantaine de jours. "On va dire que les stocks sont plutôt stables, mais ça reste fragile, et on a une tension sur les groupes O en ce moment parce qu'ils sont transfusés plus souvent qu'un autre groupe", indique le Dr Vincent Brichet, médecin de prélèvement à l'Établissement français du sang (EFS). L'année dernière, presque 33 000 donneurs se sont mobilisés dans l'Eure et en Seine-Maritime.