Deux-Sèvres : une infirmière poignardée par un patient

Visages fermés, les personnels de l'hôpital de Thouars (Deux-Sèvres) arrivent sur leur lieu de travail vendredi 14 février. Certains ont besoin d'être soutenus. Tout l'hôpital est endeuillé. Jeudi, l'une de leurs collègues, une infirmière de 30 ans, a été mortellement attaquée à l'arme blanche par un patient de l'unité psychiatrique qui tentait de fuir l'établissement.

De nombreuses interrogations subsistent

L'homme s'en est pris à une autre infirmière, qui n'a pas été blessée. L'un des collègues de la victime a accepté de répondre aux médias, anonymement. Pour lui, c'est l'incompréhension. "C'est horrible d'en arriver là. On est tous abattus. On pense à la collègue qui a laissé derrière elle deux enfants." Vendredi, toute l'équipe hospitalière a été convoquée par la direction et par l'Agence régionale de santé. De nombreuses interrogations subsistent.

